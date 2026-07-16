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Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı resmi törenle karşılayarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile bir araya geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve Khaled Daraj Saad Al-Shuraian beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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