Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Kuveytli mevkidaşı ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı resmi törenle karşılayarak baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian ile bir araya geldi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kuveyt Genelkurmay Başkanı Korgeneral Khaled Daraj Saad Al-Shuraian'ı Genelkurmay Başkanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşının çaldığı törenin ardından Orgeneral Bayraktaroğlu ve Khaled Daraj Saad Al-Shuraian beraberindeki heyetle baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı