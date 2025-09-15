Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da temaslarına devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu'nun Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa şehrinde kabul edildiği belirtildi. Görüşmede Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kardeşlik ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda, özellikle de askeri sahada başarıyla geliştiği vurgulandı. Görüşmede Azerbaycan ile Türkiye arasında müttefiklik ilişkilerine dair beyannamenin 2021 yılında özellikle Şuşa şehrinde imzalanmasının önemine değinilerek, bugünkü görüşmenin 15 Eylül Kafkas İslam Ordusu tarafından başkent Bakü'nün Taşnak-Bolşevik işgalinden kurtarılmasının 107. yıldönümüne denk geldiği hatırlatıldı. Görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye'nin askeri kurumları arasında kardeşliğe ve stratejik müttefikliğe dayanan iş birliğinin daha da geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde de bulunuldu.

Azerbaycan ve Türkiye kadar birbirine yakın hiçbir ülkenin olmadığını belirten Aliyev, bu birliğin dünya çapında önemli bir faktör olduğunu ifade etti. Aliyev, aynı zamanda da bölgede artık barış döneminin başladığını vurguladı. - BAKÜ