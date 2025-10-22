Genel Kurul Toplantısı Kapandı

GENEL KURUL KAPANDI

Sayıştay Başkanlığı üyelerinin seçilmesinin ardından Genel Kurul'da, 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı. Siyasi parti temsilcilerinin teklifin tümü üzerindeki değerlendirmelerinin ardından teklifin maddelerine geçildi. Ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 23 Ekim Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.