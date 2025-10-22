Haberler

Genel Kurul Toplantısı Kapandı

Güncelleme:
Sayıştay Başkanlığı üyelerinin seçilmesinin ardından, Vakıflar Kanunu ile bazı kanunlardaki değişiklik önerisi görüşüldü ve Genel Kurul, 23 Ekim'de yeniden toplanmak üzere kapatıldı.

Sayıştay Başkanlığı üyelerinin seçilmesinin ardından Genel Kurul'da, 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşmelerine başlandı. Siyasi parti temsilcilerinin teklifin tümü üzerindeki değerlendirmelerinin ardından teklifin maddelerine geçildi. Ardından Meclis Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, 23 Ekim Perşembe günü toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
