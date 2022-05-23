Gençlerin, sığınmacılar için yaptığı şarkı Ümit Özdağ'ı mest etti: Lütfen DM'den bana ulaşın - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gençlerin, sığınmacılar için yaptığı şarkı Ümit Özdağ'ı mest etti: Lütfen DM'den bana ulaşın

Haberler.com - Politika
 - Güncelleme:

Son dönemlerde gündemin en önemli konu başlıklarından biri olan sığınmacılarla ilgili şarkı yapan gençler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım alan videoya Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da tepkisiz kalamadı. Gençlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaşan Özdağ, "Bravo gençler, tebrik ederim. Mükemmel olmuş. Lütfen DM'den bana ulaşın" ifadelerini kullandı.

Yabancı sığınmacılarla ilgili yapmış olduğu çıkışlarla dikkatleri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, son olarak mülteci sorunuyla ilgili şarkı yapan gençlerin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özdağ paylaşımının üzerine ise, "Bravo gençler, tebrik ederim. Mükemmel olmuş. Lütfen DM'den bana ulaşın" notunu düştü.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada geniş kesimlere ulaşan şarkının sözleri şu şekilde:

Bir yanım Suriyeli, bir yanım Afgan,

Mahallede bir tek ben kaldım safkan,

Geççek Geççek diye çıldırdı Tarkan,

İstiklal Caddesi sanki Pakistan,

Sınırları bir açtın, tüm dünya geldi,

Antalya'daki evleri hep Ruslar aldı,

İki bin liraya kira mı kaldı,

Gayri çadırlarda bulursun bizi.

Haberler.com - Politika

Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title