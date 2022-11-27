Gencin sorduğu seçim gecesi sorusuna Erdoğan'ın esprili yanıtı salonu kahkahaya boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da toplu açılış sonrası gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, bir gencin sorduğu "Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz?" sorusuna "O balkon hepimizi almaz. Hepimizi almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum" dedi. Bu espri üzerine salondakiler kahkahaya boğuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Başkanlığı tarafından Konya Millet Bahçesi'nde düzenlenen Gençlik Buluşması'nda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

ERDOĞAN'A BALKON SORUSU

Bir genç tarafından Erdoğan'a "Ünlü seçim konuşmalarınızı yaptığınız balkonunuz AK Parti gençlik kollarının katındaymış. Seçim gecesi hep beraber buluşmaların en kralını o balkonda yapabilir miyiz?" sorusu yöneltildi.

"O BALKON HEPİMİZİ ALMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "O balkon hepimizi almaz. Hepimizi almadığı için sadece hanımı yanıma alıyorum. Hanımlar adına. Bir de diyelim ki üst düzey yöneticilerden birkaç arkadaşımızı alıyoruz ve o şekilde selamlıyoruz. Ancak şimdi yeni bir adım attık. Hemen partimizin yan tarafında yeni bir yer daha yapıyoruz orada belki o imkanı yakalama durumumuz olabilir. Orada sembolik olarak da olsa gerek gençlerden gerek kadın kollarından gerekse ana kademeden temsilcilerle beraber böyle bir kutlamayı yaparız." ifadeleriyle yanıt verdi.

Bu sözler salonda kahkahalara neden oldu.