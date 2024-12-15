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Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur: Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur: Suriye'de yaşananları zafer olarak görmüyorum
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Haberler
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Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar ve Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olarak gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Şahindur, özellikle Suriye'deki gelişmeler ve mülteci politikaları üzerine dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Suriye'deki mevcut durumu değerlendiren Şahindur, bölgede yaşananların uzun süredir öngörüldüğünü belirtti. "Suriye'nin dörde bölüneceği belliydi. Ancak bu süreci bir zafer olarak görmüyorum," diyen Şahindur, bu durumun bölgesel istikrarsızlık açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

"1 AY SONRA DÖNEN MÜLTECİ SAYISI 100 BİNİ GEÇMEZ"

Mültecilerin geri dönüşüyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şahindur, "Bir ay içinde dönen Suriyeli mülteci sayısı 100 bini geçmez. Bu konuda kamuoyunda oluşturulan beklentiler gerçekçi değil," dedi. Ayrıca, mültecilerin Türkiye'de ev satın alma haklarının bulunmadığını vurgulayan Şahindur, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Suriyelilerin ev alabileceği yönünde yapılan ilanlara inanmayın, kimse gidip kapora yatırmasın," ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika
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