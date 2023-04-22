Genç Parti'den CHP'ye: Çok bekledik, Millet İttifakı bize neden adım atmadı?

Bayramlaşma programının en yoğun geçtiği genel merkez CHP olurken, ziyarette bulunan Genç Parti heyetinden dikkat çeken bir soru geldi. Sahada sıklıkla karşılaştıkları bir soruyu iletmek istediğini belirten Genç Parti MYK Üyesi Burçin Şahindur, "Kurucu genel başkanımız Cem Bey'e ve Genç Parti'ye Millet İttifakı neden adım atmadı?" ifadesini kullandı. Genç Parti MYK Üyesi Mert Tatar da, "Biz de destek vermek isterdik. Genel Başkanımız biraz sitemkâr durumdalar" diye konuştu.

Siyasi partiler arası geleneksel bayram ziyaretlerinde, programı en yoğun genel merkez iktidar adayı Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP'yi ziyaret eden Genç Parti heyetinde Genel Başkan Danışmanı Mert Buruşukoğlu, MYK üyeleri Ramazan Türe ve Burçin Şahindur ile milletvekili adayı Mert Tatar yer aldı.

"CEM BEY'E MİLLET İTTİFAKI NEDEN ADIM ATMADI?"

Yapılan bayram tebriklerinin ardından söz alan Genç Parti MYK Üyesi Burçin Şahindur, sahada sıklıkla karşılaştıklarını söylediği bir soruyu iletmek istediğini söyledi ve "Kurucu genel başkanımız Cem Bey'e ve Genç Parti'ye Millet İttifakı neden adım atmadı?" diye sordu.

"BİZ ÇOK BEKLEDİK"

Şahindur şöyle devam etti: "Aynı paralelde olan bir partiyi ötekileştirmek neden? Biz çok bekledik. İddia ediyorum ittifakta olan birçok partiden ötede olduğumuzu 14 Mayıs'ta herkes görecek."

"UZAN AİLESİNİN YAŞADIKLARI ORTADA"

Genç Parti MYK Üyesi Mert Tatar da, "Biz de destek vermek isterdik. Genel Başkanımız biraz sitemkâr durumdalar. 21 senedir bu ülkenin başta Uzan ailesinin yaşadıkları ortada. Bu sitemlerimizi nazikçe iletmek durumundayız" dedi.

"SORUYU İLGİLİ BİRİME YÖNELTECEĞİZ"

Ev sahibi CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, süreci Örgütlemeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'nın yürüttüğünü ve soruyu kendilerine soracağını söyledi.