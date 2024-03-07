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Genç kızın pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Baya iyisin

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Mersin mitinginde vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, alanda açılan bir pankarta özellikle dikkat çekti. Açılan pankart karşısında mest olan Erdoğan, "Sen baya iyisin" ifadelerini kullandı.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Mersin mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki genç kızlardan birinin açtığı pankarta dikkat çekti.

"BAYA İYİSİN"

Alanda 85 bin kişinin olduğunu ifade eden Erdoğan, "Bak bak! Genç bir kızımın elinde nasıl bir pankartla gelmiş. Baya iyisin" diyerek "Kara TOGG'a, hava Kaan'a, dünya Reis'e hayran" yazılı pankartı okudu.

Genç kızın pankartı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Baya iyisin

Alanda gördüğü coşkulu kalabalık karşısında mest olan Erdoğan, "Mersin, bu zübük siyasetçileri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin 31 Mart'ta bu kıyafetsiz muhterislerin devrini kapatalım. Cumhur İttifakı'nın AK Parti ve MHP'li adaylarını Türkiye Yüzyılı ışıklarını Mersin'in semalarına salalım" dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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