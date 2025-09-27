GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan 'İmparatorluk Anayasası' önerisi

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, 12. toplantısında kamuoyu araştırma kuruluşlarının temsilcilerini dinledi. Toplantıda 10 ayrı araştırma merkezinden uzmanlar, çözüm sürecine ilişkin verilerini paylaştı. Komisyona sunum yapan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, kamuoyunun sürece desteğinin %50–59 bandında olduğunu söyledi. Ancak başarıya ulaşma konusunda hala tereddütlerin bulunduğunu vurguladı.

"CHP MASADA DURDUKÇA..."

Aktaş, sürecin asıl yükünü MHP, AK Parti ve DEM Parti'nin taşıdığını belirterek "CHP'nin kendi içinde zorlukları var. Tereddütlü olmasını normal karşılamak lazım. Ama CHP masada durdukça ve olumlu tavrı arttıkça Türkiye genelinde desteğin de yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

"İMPARATORLUK ANAYASASI" ÇIKIŞI

Olası bir anayasa değişikliğinin sadece etnik kimlikler üzerinden değil, çok daha kapsayıcı bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Yeni anayasa, Kürtlük–Türklük tartışmalarını geride bırakan, dünyanın dört bir yanından gelenleri kuşatacak bir 'imparatorluk anayasası' olmalı" şeklinde konuştu.

TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Toplantıda diğer araştırma kuruluşlarının temsilcileri de sürece dair gözlemlerini aktardı; ancak oturumun en dikkat çekici çıkışı, GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın kamuoyu verileri ve anayasa önerisi oldu.