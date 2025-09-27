Haberler

GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan "İmparatorluk Anayasası" önerisi

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
GENAR Başkanı İhsan Aktaş'tan 'İmparatorluk Anayasası' önerisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, Meclis'te kamuoyu araştırmacılarını dinledi. GENAR Başkanı İhsan Aktaş, halk desteğinin %59'a ulaştığını, bir anayasa değişikliğinin gündeme gelmesi halinde, Kürtlük-Türklük tartışmalarını geride bırakan "dünyanın dört bir yanından gelenleri kuşatacak bir imparatorluk anayasası" önerdi.

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu, 12. toplantısında kamuoyu araştırma kuruluşlarının temsilcilerini dinledi. Toplantıda 10 ayrı araştırma merkezinden uzmanlar, çözüm sürecine ilişkin verilerini paylaştı. Komisyona sunum yapan GENAR Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, kamuoyunun sürece desteğinin %50–59 bandında olduğunu söyledi. Ancak başarıya ulaşma konusunda hala tereddütlerin bulunduğunu vurguladı.

"CHP MASADA DURDUKÇA..."

Aktaş, sürecin asıl yükünü MHP, AK Parti ve DEM Parti'nin taşıdığını belirterek "CHP'nin kendi içinde zorlukları var. Tereddütlü olmasını normal karşılamak lazım. Ama CHP masada durdukça ve olumlu tavrı arttıkça Türkiye genelinde desteğin de yüksek olacağını düşünüyorum" dedi.

"İMPARATORLUK ANAYASASI" ÇIKIŞI

Olası bir anayasa değişikliğinin sadece etnik kimlikler üzerinden değil, çok daha kapsayıcı bir anlayışla ele alınması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "Yeni anayasa, Kürtlük–Türklük tartışmalarını geride bırakan, dünyanın dört bir yanından gelenleri kuşatacak bir 'imparatorluk anayasası' olmalı" şeklinde konuştu.

TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Toplantıda diğer araştırma kuruluşlarının temsilcileri de sürece dair gözlemlerini aktardı; ancak oturumun en dikkat çekici çıkışı, GENAR Başkanı İhsan Aktaş'ın kamuoyu verileri ve anayasa önerisi oldu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Sisi'den tartışma yaratacak Gazze çıkışı: Kimse savaşa girmemizi beklemesin

İslam coğrafyasında deprem etkisi yaratan Gazze çıkışı
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oscar'lı oyuncu Jennifer Lawrence'dan İsrail'e sert sözler

Dünyaca ünlü ABD'li oyuncu İsrail-Filistin konusunda tarafını seçti
Hani oynuyordu? Güllü'nün 6. kattan düşmeden önceki görüntülerinde dikkat çeken detay

Hani oynuyordu? Güllü'nün son görüntülerinde dikkat çeken detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.