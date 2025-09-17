GENAR Araştırma: AK Parti yüzde 33,9 ile hala birinci parti

Genar Araştırma'nın son raporuna göre Ak Parti, yüzde 33,9 oy oranıyla hâlâ Türkiye'nin birinci partisi konumunu koruyor. CHP yüzde 32,2 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 9,9, MHP ise yüzde 8,5 oranında destek buldu.

Raporda ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mitinglerde sıkça dile getirdiği " Türkiye'nin birinci partisiyiz" söylemlerine rağmen, AK Parti'nin liderliğini sürdürdüğü gorülüyor. Sıralamada İYİ Parti yüzde 5,2, Zafer Partisi yüzde 3,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,2, TİP yüzde 1,3, Saadet Partisi yüzde 1,0, Anahtar Parti yüzde 0,9 ve BBP yüzde 0,6 oy oranına ulaştı.

GENAR TÜRKİYE RAPORU 2025

% 33,9 AK Parti

% 32,2 CHP

% 9,9 DEM Parti

% 8,5 MHP

% 5,2 İYİ Parti

% 3,6 Zafer Partisi

% 2,2 Yeniden Refah Partisi

% 1,3 Türkiye İşçi Partisi

% 1,0 Saadet Partisi

% 0,9 Anahtar Parti

% 0,6 BBP

% 0,7 Diğer