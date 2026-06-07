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Ziya Kaya Mahallesi'nde muhtar Şaban İnce oldu

Ziya Kaya Mahallesi'nde muhtar Şaban İnce oldu
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde vefat eden muhtar Enver Çelik'in yerine yapılan seçimde 4 aday yarıştı. En fazla oyu alan Şaban İnce, mahallenin yeni muhtarı oldu.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde 4 adayın yarıştığı seçimde muhtarlığa Şaban İnce seçildi.

Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nde muhtar Enver Çelik'in geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmesi nedeniyle gerçekleştirilen seçimde mahalle sakinleri sandık başına gitti. Yoğun katılımın olduğu seçimde 4 aday yarıştı. En fazla oyu alan Şaban İnce, Doktor Ziya Kaya Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Seçimde Cengiz Özaydın ikinci sırada yer alırken, Songül Çelik üçüncü, Onur Kara ise dördüncü sırada yer aldı.

Merhum muhtar Enver Çelik'in vefatının ardından yapılan seçim demokratik bir ortamda gerçekleşirken, adaylar seçim süreci boyunca mahalle sakinleriyle bir araya gelerek projelerini ve hedeflerini anlattı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından mahalle sakinleri yeni muhtar Şaban İnce'yi tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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