Gelecek Partisi'nden İstifa: Bağımsız Vekil Sayısı 14'e Yükseldi

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Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, partisinden istifa etti. Bu istifa ile birlikte meclisteki bağımsız milletvekili sayısı 14'e ulaştı ve TBMM'deki Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir'in partisinden istifa etmesiyle bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi.

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, kurucuları arasında yer aldığı partisinden istifa etti. Demir'in istifasıyla meclisteki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükseldi. Ayrıca, Demir'in istifasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Yeni Yol Grubu'nun milletvekili sayısı 21'e düştü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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