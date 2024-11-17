Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalında verdiği röportajda, "Kürdistan bölgesindeki bütün kardeşlerime selamlarımı iletiyorum." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN SKANDAL ÇIKIŞ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin kanalı olan Rudaw'da canlı yayına çıktı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Davutoğlu, skandal bir çıkışta bulundu.

"KÜRDİSTAN'DAKİ KARDEŞLERİME SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Davutoğlu, sözlerinin başında, "Her şeyden önce Kürdistan Bölgesi'ndeki bütün kardeşlerime Erbil'deki, Süleymaniye'deki, Duhok'taki, Zaho'daki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Orada o bölgeyi ne kadar yakından bildiğimi ve sevdiğimi herkes bilir." dedi.