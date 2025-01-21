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Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Ümit Özdağ'ın gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

Gelecek Partili vekilden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına dikkat çeken yorum

Gelecek Partili vekilden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına dikkat çeken yorum
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Gelecek Partili Sema Silkin Ün, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için "Nihayet hukuk sistemimiz devreye girmiştir" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin Özdağ hakkında resen başlatılan soruşturma sürüyor.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Özdağ, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Ümit Özdağ'ın emniyet güçlerince İstanbul'a getirileceği öğrenildi. Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Özdağ hakkında başlatılan soruşturmanın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçu yönünden de genişletildiği bildirildi.

GELECEK PARTİLİ VEKİL'DEN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Gelecek Parti Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yıllardır sistematik şekilde Anadolu'nun dört bir yanına fitne tohumları ekmeye çalışan, kirli bir siyasetin koçbaşı Ümit Özdağ için nihayet hukuk sistemimiz devreye girmiş. Dilerim Kayseri'de, Altındağ'da vahşice katledilmeye çalışılan mazlumların da hesabını sorarlar. Dilerim inşa etmeye çalıştığı İslamsız Türklük sevdasının da hesabını sorarlar. Dilerim İsrail'in en alçak katliamları sürerken "Filistin meselesi bizim meselemiz değildir" ihanetinin de hesabını sorarlar."

Gelecek Partili vekilden Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına dikkat çeken yorum

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıbilal:

Bacım senin yerin Ak Parti ya da MHP!

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Haber YorumlarıZiver cömert:

Çok isabetli olmuş devletmiz sahipsiz olmadığımızı göstermiş herkes haddini bilicek

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Haber YorumlarıTekin Avci:

Bundan sonra zafer partiliyiz ölene kadar net .

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