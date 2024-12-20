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Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?

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Gelecek Partili Selçuk Özdağ, AK Parti'ye geçecekleri iddiasına ilişkin, "Ben AK Parti'ye geçersem bana oy verenlere haksızlık etmiş olurum. Şimdi ben bulunduğum yerdeyim, muhalefetteyim. 2028 yılının mayıs ayına kadar ben görevdeyim" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, " Ak Parti'den kopmadım, Cumhurbaşkanı çağırırsa giderim" açıklaması siyasetin gündemine bomba gibi oturdu.

GELECEK PARTİSİ AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Davutoğlu'nun söz konusu açıklaması ve son dönemdeki mesajlarının ardından seçime CHP listelerinden giren ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 10 milletvekili ile girmeyi başaran Gelecek Partisi'nin AK Parti'ye geçeceği konuşulmaya başlandı.

"OY VERENLERE HAKSIZLIK ETMİŞ OLURUM"

Saadet-Gelecek TBMM Grup Başkanı Selçuk Özdağ, iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Özdağ, "AK Parti'den teklif gelirse geçer misiniz?" sorusu üzerine, "AK Parti'ye geçersem bana oy verenlere haksızlık etmiş olurum" dedi.

"2028 YILININ MAYIS AYINA KADAR GÖREVDEYİM"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı: "Valla şimdi böyle bir şey konuşmak çok zor. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nde 3 dönem milletvekilliği yaptım. Muğla'da bana CHP'lilerden, Demokrat Partililerden de oy aldım. Ben AK Parti'ye geçersem bana oy verenlere haksızlık etmiş olurum. Şimdi ben bulunduğum yerdeyim, muhalefetteyim. 2028 yılının mayıs ayına kadar ben görevdeyim. Ben de arkadaşlarım da sayın Davutoğlu da bulunduğumuz yerdeyiz. Biz bulunduğumuz yerde mücadele ediyoruz"

Davutoğlu'nun sağ kolundan açıklama geldi: AK Parti'ye mi geçiyorlar?
Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Çok zekice siyaset yapıyorlar. AKP kaybetmesi muhtemel oy kitlesini Gelecek partisinde yopluyor sonra kendi oylarına katıyor. MHP kaybetmesi muhtemel oylar için İYİ parti kuruyor sonra alacak geri. Oy vereni ne gördüklerini merak ediyorum. Demokrasinin son durumu...

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