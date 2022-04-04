Gediz Belediyesi'nden iftar çadırı

GEDİZ, KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediyesi tarafından Kültür Merkez'inde kurulan iftar çadırı kuruldu.

Ramazan ayının son gününe kadar devam edecek olan İftar çadırına katılan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Erkan, orucunu vatandaşlar ile birlikte açtı.

Ramazan ayının insanları birlik ve beraberliğe en çok yaklaştıran ay olduğunu belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, " Halkımızın iftar çadırımıza ilgi göstermesi bizleri mutlu etti. Bu uygulamamız ramazan boyunca devam edecektir. Yolda kalan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı ramazan ayı boyunca iftar çadırımıza bekliyoruz. Yüce Allah'ın tutulan oruçları kabul etmesini diliyor ve tüm halkımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - KÜTAHYA