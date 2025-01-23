Geçmişte söyledikleri saf değiştiren Kürşad Zorlu'nun peşini bırakmıyor

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu da geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa etti. İstifasını açıklayan Zorlu, Ak Parti'ye katıldı. Zorlu'nun rozetini AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİYLE ATIFTA BULUNMUŞTU

Rozeti takıldıktan sonra kısa bir selamlama konuşması yapan Zorlu, şu ifadelere yer vermişti: "Bugün şüphesiz ülkemiz çoklu tehditler, tarihi sınamalar coğrafi tehditlerle karşı karşıya. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Söz konusu vatansa gerisi teferruattır' anlayışıyla cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu tarihi dönemeçte cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemize hizmet yolunda bu inançla aranızda yer alıyorum. Sayın cumhurbaşkanım, sevgili Ankaralılar gündüz oturmadan gece uyumadan, bu yolda bu mukaddes yolculukta kararlılıkla daha çok çalışacağımıza söz veriyorum. Bu cesareti, bu imkanı bana sunan cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum."

DAHA ÖNCEKİ SÖZLERİ PEŞİNİ BIRAKMIYOR

Eski Genel Başkan Meral Akşener'in prenslerinden olan Zorlu'nun geçmişte AK Parti iktidarını sert sözlerle eleştirdiği ortaya çıktı. "İktidar, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı talan ediyor" diyen Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi için de "Getirdikleri ucube sistemin içinde bile yer almayan bir ilkesizlik. Cumhurbaşkanı'nın adaylığına da itiraz edeceğiz" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

"DEVLET, TERÖR ÖRGÜTÜYLE MASAYA OTURAMAZ"

Zorlu, Bahçeli'nin İmralı çağrısı üzerine de "Devlet, terör örgütüyle, teröristle anlaşma yapmaz, masaya oturmaz. Türk milletinin vicdanında kabul görmeyecek yollarla varılacak yer daha fazla ayrışma ve daha fazla hayal kırıklığı olacaktır" açıklaması yapmıştı.