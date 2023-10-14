Gebze'de PYD/YPG Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
PYD/ Ypg terör örgütünde faaliyet gösteren 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli'de YPG operasyonu: 4 tutuklu
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı. 4 şüphelinin Gebze'de PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri yönünde istihbarat alan ekipler harekete geçti. Polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı. İfadesi sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.