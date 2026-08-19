Gazze'de Polis Karakoluna İHA Saldırısı: 9 Ölü
İsrail, Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracıyla saldırı düzenledi; yoğun saatlerdeki saldırıda 9 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Ayrıca Nuseyrat Kampı'na düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. İsrail bu kez de Gazze Şehri'nde bir polis karakoluna insansız hava aracı saldırısı düzenledi. Şehrin merkezinde yoğun saatlerde gerçekleştirilen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Gazzeli yetkililer, saldırıda 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Karakol saldırısından yaklaşık bir saat önce ise Nuseyrat Mülteci Kampına saldırı düzenlenmiş, 1 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı