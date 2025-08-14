Gazze'de Açlık ve Yetersiz Beslenme Nedeniyle 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gazze'de toplamda bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısı 239'a yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze saldırılarını ara vermeden devam ederken Filistin halkının açlıkla mücadelesi de sürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada son 24 saat içinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Gazze'de toplamda açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 239'a yükseldiği bildirilirken hayatını kaybedenlerin 106'sının çocuk olduğu belirtildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
