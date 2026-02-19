Haberler

Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD'de düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaptığı konuşmada, barış sürecindeki arabuluculuk rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

ABD'nin başkenti Washington DC'de Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye'yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, barış sürecindeki arabuluculuk rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Witkoff, "Barış Kurulu elbette Başkan Trump'ın vazgeçilmez liderliği ve yönlendirmesiyle başlıyor, bugün buradayız ve bu gerçekten inanılmaz. Sanırım teşekkür etmemiz gereken bazı kişiler var. Arabuluculuk yapan ülkeler, Katar, Mısır, Türkiye arasında harika bir ortaklık kurduk. Hakan Fidan sen harikaydın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle. Burada hepimiz arkadaş olduk" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

500

