Üye Girişi
Haberler

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da seçimi CHP kazandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin kıl payı kazandığı İstanbul Gaziosmanpaşa'da, AK Partili aday Hasan Tahsin Usta oyların yeniden sayılmasını talep etti. İlçede ikinci defa sayım sonucu CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe 848 oy farkla seçimdeki zaferini kesinleştirmiş oldu.

OYLAR YENİDEN SAYILDI, CHP'Lİ BAŞKAN ZAFERİNİ PEKİŞTİRDİ

AK Partili aday Hasan Tahsin Usta'nın itirazı üzerine yeniden sayım kararı verilen İstanbul Gaziosmanpaşa'da, CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe zaferini teyit etti.

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe, seçimi yeniden kazandıHakan Bahçetepe

"GAZİOSMANPAŞA'YA HİZMETTE TAM YOL İLERİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçetepe, "Kadınlar kazandı, gençler kazandı, demokrasiye inananlar kazandı, kentsel dönüşüm mağdurları kazandı, öğrenciler kazandı, Gaziosmanpaşa kazandı! Teşekkürler Gaziosmanpaşa! Gaziosmanpaşa'ya hizmette tam yol ileri!" dedi.

"BAŞKANIMIZ 848 OY FARKLA YENİDEN KAZANDI"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir kez daha hayırlı olsun Gaziosmanpaşa! Tekrar sayılan 1030 sandıkta Hakan Bahçetepe Başkanımız 848 oy farkla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı! Sandıktan çıkaran iradenin masa başında değiştirilmemesi için tarihi mücadele veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkürler. Tam yol ileri…" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin itirazı üzerine oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa'da CHP'li Hakan Bahçetepe, seçimi yeniden kazandı

GAZİOSMANPAŞA SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart'taki yerel seçimlerde Gaziosmanpaşa'da CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, oyların yüzde 40,45'ini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı ve AK Parti'nin yeninden aday gösterdiği Hasan Tahsin Usta ise yüzde 40,12'de kalmıştı. Aradaki yaklaşık 1000 oy fark nedeniyle Usta, oyların yeniden sayılması talebinde bulunmuştu.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Gaziosmanpaşa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ardahan'da seçim yenilenecek mi? Ardahan belediye başkanı seçimi tekrar mı yapılacak? Kadir Gecesi sözleri ve mesajları! En güzel, kısa ve resimli 2024 Kadir Gecesi sözleri! Dualı Kadir Gecesi mesajları! Kadir Gecesi uzun mesajları Yarın (5 Nisan) okullar tatil mi? Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz mi 2024? Ramazan Bayramı tatilinde ücretsiz köprü ve otoyollar Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Fatiha Suresi dinle! Fatiha Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı ne? Hayat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Hayatın zıt anlamlısı var mı? Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı ne? Akıl kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Akıl zıt anlamlısı var mı? Oğlak Burcu özellikleri nedir? Oğlak burcu erkeği, kadını özellikleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz 2024? Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar!
500

Yorumlar (1)

Smgoll Sim:

Adamlar o kadar sahiplenmiş ki hala inanmıyorlar. Arkadaş kaybettiniz. Özellikle emeklileri tebrik ediyorum. Size iyi kapak bıraktılar. Bu Ülke kimsenin tekeli değil.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title