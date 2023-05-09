Gaziantep'te CHP Gençlik Kolları Üyeleri Saldırıya Uğradı

Gaziantep'te CHP İl Gençlik Kolları üyeleri, bir alışveriş merkezinin önünde bildiri dağıtırken saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan üç genci hastanede ziyaret eden CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen, açıklama yaptı.

Gaziantep'te CHP İl Gençlik Kolları üyeleri, bir alışveriş merkezinin önünde bildiri dağıtırken saldırıya uğradı. Saldırıda yaralanan üç genci hastanede ziyaret eden CHP Gaziantep Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen, "Bugün saat 18.00 sıralarında Gaziantep'te vatandaşlara broşür dağıtan parti görevlilerimize, gençlik kollarımıza AKP'liler tarafından bir saldırı olmuştur. Yaralananların iddiasına göre bir yaralı arkadaşımızın polis copu ile yaralandığı iddia ediliyor. AKP'liler gün geçtikçe olayı sertleştirmeye çalışıyor. Bize açıkça saldırı olmuştur bugün Gaziantep'te" açıklamasını yaptı.

Gaziantep'te CHP İl Gençlik Kolları üyeleri, bugün bir alışveriş merkezinin önünde seçim kampanyası yürütmek için bildiri dağıtırken saldırıya uğradı. Polisin müdahale etmesi ile CHP'li gençlerden 3 kişi yaralandı ve 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede açıklama yapan CHP Gaziantep 1. Sıra Milletvekili Adayı Avukat Hasan Öztürkmen, olaya ilişkin şunları söyledi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Gaziantep'te vatandaşlara broşür dağıtan parti görevlilerimize, gençlik kollarımıza AKP'liler tarafından bir saldırı olmuştur. Yaralananların iddiasına göre bir yaralı arkadaşımızın polis copu ile yaralandığı iddia ediliyor. Gençlerimizde üç kişi ağır yaralı olarak şimdi hastanedeler. Biz de il başkanımız ve milletvekili adaylarımız ile takip ediyoruz. AKP'liler gün geçtikçe olayı sertleştirmeye çalışıyor. Bize açıkça saldırı olmuştur bugün Gaziantep'te. Şu anda hastaneden arkadaşlarımızın tedavileri ile uğraşıyoruz. Bunu yetkililere duyuyorum. Gençlerimiz polis copu ile yaralandığını iddia ediyorlar."

CHP Gençlik Kolları üyesi bir genç, "Çevik kuvvetten cop yedim, bana yerde de tekme tokat giriştiler" dedi.