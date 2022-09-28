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Gaziantep politika haberi | AK Parti Adıyaman Milletvekili Toprak'tan Araban'a ziyaret

Politika Haberleri

Gaziantep politika haberi | AK Parti Adıyaman Milletvekili Toprak'tan Araban'a ziyaret

Gaziantep haberleri... AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak Araban ilçesini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak Araban ilçesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Doğru, Araban AK Parti İlçe Teşkilatı, ilçe esnafı, STK temsilcileri, AK Parti Araban eski ilçe başkanlarını ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak Araban ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Milletvekili Toprak, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'yu makamında ziyaret etti. Belediye Başkanı Hasan Doğru ile bir süre fikir alışverişinde bulunan Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, ardından esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyareti sonrası STK temsilcileri ve AK Parti Araban İlçe Başkanlığını ziyaret eden Toprak, AK Parti Araban eski ilçe başkanlarını da ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretlere Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ve kalabalık bir heyet iştirak etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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