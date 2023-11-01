Gazeteci Tolga Şardan Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Tolga Şardan hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturacak sözler kullandığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Şardan, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Bir haber sitesinde yazdığı yazıda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturacak sözler kullandığı iddia edilen gazeteci Tolga Şardan hakkında re'sen soruşturma başlatıldı. Şardan, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Tolga Şardan hakkında 31 Ekim'de bir internet haber sitesinde yazdığı "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazıda 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu oluşturacak sözler kullandığı iddiasıyla re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Şardan'ın gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL