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İran Meclis Başkanı: Savaşı askeri ve siyasi açıdan kazandık

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İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, "İran, savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, " İran, savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'a karşı devam eden ABD-İsrail savaşıyla ilgili son açıklamalarını yaptı. " İran, savaşı askeri ve siyasi açıdan gerçek anlamda kazandı" diyen Galibaf, "Bu çatışma, ABD ve İsrail'in öncülüğünde yürütülen korkakça bir savaştır. İran halkı ise cesurca ve samimi bir şekilde savaştı" ifadelerini kullandı.

ABD-İsrail arasındaki ateşkese de değinen Galibaf, "İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptı, İran'ın diplomasi yoluyla elde ettiği kazanımları pekiştiren bir "onur ve zafer belgesiydi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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