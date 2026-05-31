İran Meclis Başkanı Galibaf: "Düşmanın sözlerine ve vaatlerine güven yoktur"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, 7. kez seçilmesinin ardından yemin ederek ABD ile müzakerelerde somut sonuç alınmadan hiçbir anlaşmanın kabul edilmeyeceğini açıkladı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, üst üste 7. kez meclis başkanı seçilmesinin ardından bugün yemin etti. İran Meclisi'nde düzenlenen oturumda yemin eden Galibaf daha sonra ABD ile ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklama yaptı. Devlet medyasının bildirdiğine göre; Meclis Başkanı Galibaf, İran halkının haklarının güvence altına alındığına dair kesinlik olmadıkça Tahran'ın ABD ile olan ihtilafını sona erdirecek hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceğini söyledi. Muhammed Bakır Galibaf açıklamasında, "Düşmanın sözlerine ve vaatlerine güven yoktur. Bizim tek ölçütümüz, taahhütlerimizi yerine getirmeden önce somut sonuçların elde edilmesidir" ifadelerini kullandı. İran Meclis Başkanı, kazanım elde edilmeden herhangi bir taahhüdün yerine getirilmeyeceğini ve İran halkının hakları garanti altına alınmadıkça hiçbir anlaşmanın onaylanmayacağını belirtti. - TAHRAN

