Fuat Oktay ve AGİT PA Başkanı Pia Kauma Görüşmesi

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pia Kauma ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Meclis'te gerçekleşen görüşmede, işbirliği ve bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.

Basın mensuplarının başında görüntü almalarına izin verilen görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.