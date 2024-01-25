Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi heyetini kabul etti

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Kuveyt Meclisi Kuveyt-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Muhammed Haif Al Mutairi ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Oktay, Meclis'teki görüşmede, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Kuveyt'in gösterdiği güçlü dayanışmayı Türk milletinin unutmayacağını vurgulayan Oktay, görüşmede ikili ilişkilerin ele alınacağını söyledi.

Al Mutairi de Türkiye'ye geldiklerinde kendilerini evlerinde hissettiklerini belirtti.

Oktay'a teşekkür eden Al Mutairi, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarındaki tutumunu önemli bulduklarını kaydetti.

Görüşmede, TBMM Türkiye-Kuveyt Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci, Komisyon Üyesi ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da hazır bulundu.