Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı - Haberler

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Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Haberler.com - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

YÜZÜKLERİ ERDOĞAN ÇİFTİ TAKTI

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.

İşte çiftin nişanından ilk kare;

Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor! Yüzüklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Haberler.com - Politika

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