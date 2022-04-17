Fuat Oktay: Her türlü ayrımcılığı reddediyor ve saldırıları kınıyorum

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne yazık ki mübarek ramazan ayında ibadet eden Filistinli kardeşlerimizi hedef alan şiddetin yüreklerimize saldığı acı henüz dinmeden bugün de Kanada'da Toronto kentinde teravih namazından çıkan Müslümanlara saldırıldığı ve 5 kişinin yaralandığı haberini aldık. Hoşgörünün dünyadaki merkezi Mevlana şehri Konya'dan sesleniyor; her türlü ayrımcılığı ve dini nefreti reddediyor, saldırıları şiddetle kınıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, akşam saatlerinde İstanbul'dan uçakla Konya'ya geldi. İlk olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Fuat Oktay, ziyaret sonrası Konya'ya yapılan yatırımları anlattı.

Fuat Oktay, daha sonra Sultan Selim Camii'nde teravih namazını kıldı.