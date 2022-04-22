Fuat Oktay: Hatay, tarımda önemli bir noktaya geldi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın tarımda önemli bir noktaya geldiğini belirterek, "Tarım zaten stratejik bir alandı, stratejik ürünlerdi ve bu öyle bir hal aldı ki nerdeyse savunma sanayinin önüne geçmiş durumda. Dolayısıyla burada Hatay'ın üzerinde çok ciddi bir sorumluluk var. Evet, dünyada gıda, tarım ürünleriyle ilgili tedarik zincirinde yaşanan bir kırılma var. Bu negatif olarak algılanabilir ama bu Hatay olarak baktığımızda çok pozitif olarak fırsatlar sunuyor" dedi.

Bir dizi ziyaret için Hatay'a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilk olarak Hatay Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Oktay'a AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal ve AK Parti Milletvekilleri eşlik etti. Vali Doğan'la görüştükten sonra açıklama yapan Oktay, Hatay'ın birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını, bir dünya şehri olduğunu dile getirerek, "Hatay her dine mensup insanı içinde barından ve biz olmayı başaran bir şehrimiz. Asıl barış mesajlarının Türkiye'nin de ötesinde dünyaya verilecek şehrin Hatay olduğunu düşünüyorum" dedi.

Zeytin ağaçlarına önem verdikleri söyleyen Oktay, "Altınözü'nde 5 milyon zeytin ağacının olduğu bir ilçemiz. Bizim de AK Parti iktidarı olarak zeytin ağaçlarının çoğalması için çabalarımız devam ediyor. Dörtyol'da 5 bin 500 kilometrekarelik alanda yarısının tarım alanı düşündüğümüzde ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Eğitimde Hatay'da Türkiye ortalamasının üzerinde yurtlarımızda ve 2 üniversitemizle öğrencilerimizi Hatay'da ağırlıyoruz. Bizim dışarıya açılan kapılarımız ihracat üslerimizdir. Diğer ülkelerle olan iletişim kapımızdır. Özellikle bizim Amanos Tüneli ile ilgili bir arzumuz var. Şanlıurfa'dan Gaziantep'i Hatay ile deniz ile buluşturacak bir proje. Sağlık konusunda ise 24 tane hastanesi bulunan ilimiz. Bunların 10'u devlet, 12 tanesi özel olmak üzere eğitim araştırma hastaneleri ile 24 hastanesi olan ilimiz" dedi.