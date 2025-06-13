Fuat Oktay'dan İsrail'in İran Saldırısına Sert Tepki

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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı ve bu eylemin bölgesel barışa tehdit oluşturduğunu belirtti.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, " İsrail'in, İran'a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden pervasızca atılmış bir adımdır. İran'a yönelik askeri müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İsrail'in İran'a karşı yaptığı saldırılar üzerine sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Oktay, İran'a yönelik askeri müdahaleyi kınadığını belirtti.

Fuat Oktay, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İsrail'in, İran'a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı bölgesel barışı ve istikrarı tehdit eden pervasızca atılmış bir adımdır. İran'a yönelik askeri müdahaleyi en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu saldırı ile İsrail, bölgesel istikrarı bilinçli biçimde sabote ederek, her zaman olduğu gibi diplomasiyi yok sayan bir anlayışla hareket ettiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu saldırının, Gazze'de yürütülen soykırıma ilişkin son günlerde artan uluslararası baskıyı gölgelemek ve yeni bir kriz oluşturarak Gazze'de olanları unutturma çabası olduğu dünya kamuoyunun gözünden kaçmamalıdır. Uluslararası toplumun, İsrail'in bölge barışını tehdit eden saldırılarına karşı net bir tavır koyması elzemdir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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