Fransızların aşırı sağcı lideri Jean-Marie Le Pen hayatını kaybetti

Fransızların aşırı sağcı partisi Front National'ın kurucusu Jean-Marie Le Pen, 96 yaşında hayatını kaybetti.

FRANSIZ SİYASET KURUMUNU SARSTI

Le Pen, 2002 yılında Jacques Chirac'a karşı beklenmedik bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kaldığında, "popülizm ve karizmanın hırçın karışımıyla" Fransız siyaset kurumunu sarstı.

KOLTUĞU KIZI MARINE LE PEN DEVRALDI

Parti başkanlığını, o zamandan beri 3 kez cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan ve şimdi Ulusal Ralli olarak adlandırılan partiyi ülkenin ana siyasi güçlerinden biri haline getiren kızı Marine Le Pen devraldı.

"GAZ ODASI" ÇIKIŞI KIZINI BİLE KIZDIRDI

Jean Marie Le Pen, Nazilerin kurduğu gaz odalarının "tarihteki bir detaydan ibaret olduğunu" söylemiş, bu Ulusal Cephe'nin mevcut lideri, kızı Marine Le Pen'in tepkisini çekmişti. Bu olayın ardından Jean-Marie Le Pen'in partiden ihracı gündeme gelmişti.