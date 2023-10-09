Fransız Milletvekili İsrail'in Gazze ablukasına tepki gösterdi

Fransız Milletvekili Thomas Portes, ülkesindeki hükümetin, İsrail'in Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulama ve bölgeye elektrik, yiyecek, su ve yakıt sağlanmayacağına yönelik kararına sessiz kalmasına tepki gösterdi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'a hitaben paylaşımda bulundu.

Portes, " İsrail, Gazze Şeridi'ne su tedarikinin 'derhal' kesilmesi emrini verdi. Hala tepkiniz olmayacak mı Elisabeth Borne (Fransa Başbakanı), bunu destekliyor musunuz?" ifadesini kullandı.

Portes'un açıklamasının, partisinin İsrail karşıtı ve Filistin'i destekleyici açıklamaları nedeniyle hükümetin hedefi haline gelmesine bir cevap niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Birçok takipçisi bulunan Paris merkezli bir yardım kuruluşu da X sosyal medya hesabından, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hastaneleri, evleri bombalıyor, su ve elektriği kesiyor ama tahmin edin hikayedeki kötü adamlar kim?" ifadesini kullanarak uluslararası toplumun bu duruma sessiz kalmasına tepki gösterdi.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne tam abluka uygulayacaklarını ve bölgeye elektrik, yiyecek, su ve yakıt sağlanmayacağını söylemişti.

İsrailli Bakan, Filistinlilere "hayvan" benzetmesinde de bulunmuştu.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.