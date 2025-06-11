Fransa, İsrail'in Gözaltına Aldığı 4 Vatandaşını Sınır Dışı Ediyor

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından gözaltına alınan 4 Fransız aktivistin yarın ve Cuma günü ülkelerine geri gönderileceğini açıkladı. Aktivistler, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinde bulunuyordu.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürdüğü sırada el koyduğu Madleen gemisindeki 12 aktivist arasında bulunan 4 Fransa vatandaşını, yarın ve Cuma günü sınır dışı ederek Fransa'ya geri göndereceğini açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım götürdüğü sırada uluslararası sularda el koyduğu Madleen gemisinde gözaltına alınan 12 aktivist arasında bulunan 4 Fransız aktivist sınır dışı edilecek. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail tarafından ülkeye yasa dışı giriş yapmaları sebebiyle gözaltına alınan 4 Fransa vatandaşı aktvistin yarın ve Cuma günü İsrail'den sınır dışı edilerek Fransa'ya geri gönderileceğini aktardı.

Dışişleri Bakanı Barrot ayrıca, Fransa'ya geri dönecek olan 4 ismin arasında, aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden bir Avrupa Parlamentosu üyesi olan Filistin kökenli Rima Hassan'ın da bulunduğunu söyledi.

İtalya'nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden 1 Haziran'da yola çıkan ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırarak İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen Madleen gemisi, İsrail ordusu tarafından 9 Haziran'da gece saatlerinde uluslararası sularda durdurularak, İsrail'in Aşdod Limanı'na çekilmişti. İsrail, aralarında 2 Türk'ün de bulunduğu 12 kişilik aktivist grubunu gözaltına almıştı. İsrail, aralarında ünlü İsveçli çevre ve insan hakları aktivisti Greta Thunberg'in de bulunduğu 4 aktivisti dün sınır dışı etmiş, kalan 8 kişiyi ise hakim karşısına çıkardıktan sonra ülkelerine göndereceğini belirtmişti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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