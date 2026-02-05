Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Irak'ta

Haberler

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Irak'ta Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya gelerek, terörle mücadele ve Suriye'deki gelişmeler hakkında ortak basın toplantısı düzenledi. Barrot, Fransa'nın Irak'a destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Iraklı mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeleri de ele aldıklarını aktaran Barrot, Suriye hükümeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sağlanan anlaşmayı değerlendirdiklerini ifade etti. Barrot, Suriye'de tüm halkı kapsayan barışçıl ve kapsamlı bir geçiş sürecine yönelik Fransa'nın beklentilerinin devam ettiğini dile getirdi.

Suriye'de tutuklu bulunan terör örgütü DEAŞ üyelerinin Irak'a sevk edilmesine değinen Barrot, Fransa'nın bu süreçte Irak'a destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

İran'a ilişkin açıklamalarda da bulunan Barrot, Tahran yönetiminin kendi halkına yönelik baskılarını kınadıklarını, bölgedeki gerilimin azaltılması için İran'ın nükleer dosya ve balistik füze programı konusunda müzakere yoluna gitmesi ve tavizler vermesi gerektiğini ifade etti. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
