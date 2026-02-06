IKBY'de Suriye masaya yatırıldı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Bağdat'taki temaslarının ardından geldiği Erbil'de SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine geçerek Suriye dosyasındaki yoğun trafiğini sürdürdü. Fransız Bakan, Erbil'de PKK'nın Suriye uzantısı SDG'nin elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi. Barrot ve Abdi'nin görüşmesinin ana gündem maddelerini, Şam yönetimi ile imzalanan 30 Ocak Anlaşması'nın detayları ve terörle mücadele başlıkları oluşturdu.

Irak basını Abdi'nin görüşme sonrası yaptığı açıklamaya dayandırdığı haberde, görüşmede 30 Ocak'ta Şam hükümeti ile imzalanan anlaşmanın sahadaki uygulanma detaylarının, Kürt bölgelerinin özel yapısının korunması ve Kürtlerin haklarının güvence altına alınması hususlarının vurgulandığını belirtti.

Ayrıca görüşmede SDG'ye bağlı askeri ve güvenlik güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyon süreci ile DEAŞ'lı tutukluların bulunduğu merkezlerin güvenliğinin de masaya yatırıldığı kaydedildi. Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, bu görüşmeyi DEAŞ ile mücadele çabalarını güçlendirecek stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Abdi ve Barzani'den Suriye'de diyalog vurgusu

Fransız Bakan ile görüşmesinden önce Mazlum Abdi, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil'deki başkanlık ofisinde bir araya gelmişti. IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Suriye'deki son durum, Kürtlerin geleceği ve Şam yönetimi ile SDG arasında sağlanan anlaşmanın ayrıntılarının ele alındığı aktarıldı. Neçirvan Barzani, "Kürt sorunlarının çözümünün diyalogdan" geçtiğini belirterek, "Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde tüm bileşenlerin ve Kürt halkının haklarının korunması hayati önem taşıyor" dedi.

Mazlum Abdi ise Suriye'deki son duruma dair bilgi vererek, gerilimin düşürülmesi ve Kürtlerin haklarının savunulması konusunda Barzani ile IKBY'nin oynadığı yapıcı role teşekkür etti. Bölge güvenliğini tehdit etmeye devam eden terör örgütü DEAŞ'ın hareketliliğin de ele alındığı görüşmede iki taraf, terörle mücadele konusunda sahadaki aktörler arasında koordinasyonun sağlanması ve uluslararası koalisyon güçlerinin desteğinin devam etmesinin güvenlik için kritik olduğunu vurguladı. - ERBİL