Fransa'da yaşam maliyeti eylemlerine İçişleri Bakanlığı 600 bine yakın katılım açıkladı

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Fransa'nın başkenti Paris'te sendikaların çağrısıyla artan yaşam maliyetlerini protesto etmek amacıyla düzenlen gösterilere yoğun katılım sağlanırken, Fransa İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki protestolara yaklaşık 600 bin kişinin katıldığını açıkladı. Başbakan Sebastien Lecornu, 9 Kasım'da sendikalar ve işverenler arasında bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, sendikaların grev çağrısıyla artan yaşam maliyetlerine karşı ülke genelinde düzenlenen protestolara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, ilk incelemelere göre ülke genelinde yaklaşık 600 bin göstericinin sokaklara döküldüğünü bildirdi. Öte yandan Fransa'nın önde gelen sendikası CGT ise protestolara 1,6 milyon kişinin katıldığını öne sürdü. CGT, başkent Paris'teki göstericilerin sayısının 350 bine ulaştığını savundu.

Fransız kaynaklara göre son eylemlerle birlikte, ülkedeki hayat pahalılığı ve eğitim şartlarına yönelik protestoların başladığı Eylül ayından bu yana en kalabalık protestolar gerçekleştirildi.

Başkentte yoğun katılımın sağlandığı yürüyüş büyük ölçüde olaysız şekilde sonlanırken, bazı zamanlarda kalabalık ile polis arasında gerginlik yükseldi. Protesto sırasında en az 1 kişinin yaralandığı kaydedildi. Göstericiler protestolarda artan yaşam maliyetleri, zam talepleri, şiddetli polis müdahaleleri ve iklim değişikliği dahil olmak üzere çeşitli başlıklarda sloganların yazılı olduğu afişler taşıdı.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde göz yaşartıcı gaz ile müdahale ettiği protestolarda yaralanan veya gözaltına alınan kişilerin sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Fransa Eğitim Bakanlığı, ülkedeki öğretmenlerin yüzde 16'sının protestolara katıldığını bildirdi.

"Kamu hizmetleri konusunda geleceğe ilişkin büyük bir endişe var"

Göstericiler, enflasyon karşısında yetersiz kalan maaşların yanı sıra kamu hizmetlerine yeterli kaynak ayrılmamasından duydukları endişeyi dile getirdi. Bir öğrenci basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Özellikle maaşlar ve kamu hizmetleri konusunda geleceğe ilişkin büyük bir endişe var. Umarım yaklaşan seçimlerde adaylar bu hareketi gerçekten dikkate alır ve artık çok sayıda başka çalışanın da katıldığı gençlerin ve öğrencilerin görüşlerine yer verir" dedi.

Protestoya katılan bir itfaiyeci ise, "Maaşlarımız enflasyon karşısında aynı oranda artmadı" ifadelerini kullandı. Dumontroty, Fransa'nın güneyinde iklim değişikliğinin etkisiyle rekor seviyelere ulaşan sıcak hava dalgaları sırasında meydana gelen şiddetli orman yangınlarına atıfta bulunarak, "Bu yaz yaşananlar, karşı karşıya kaldığımız krizle mücadele edebilmek için daha fazla kaynağa ihtiyacımız olduğunu söylerken haklı olduğumuzu gösterdi" diye konuştu.

Yetkililerin yerel saat ile 19.00'a kadar izin verdiği program sonlanmış olsa da göstericiler başkentteki tarihi Millet Meydanı'nı terk etmedi.

Lecornu, sendikalar ve işverenler arasında "sosyal konferans" toplantısı duyurdu

Ülke genelindeki protestolar büyük ölçüde barışçıl şekilde devam ederken, Başbakan Sebastien Lecornu 9 Kasım tarihinde sendikalar ve işverenlerin katılımıyla Paris'teki başbakanlık konutu Matignon'da "sosyal konferans" toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Fransa basınına yansıyan haberlerde, Strazburg kentindeki protestolarda kalabalığın, çevik kuvvet polisi gibi giydirilmiş bir mankeni ateşe verdiği belirtildi. İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olayı kınayarak bölge yetkililerinden durumun mahkemeye taşınmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı