Avrupa'da alarm! Belçika'nın ardından bir ülkede daha görüldü

Avrupa'da dron alarmı devam ediyor. Belçika'daki kimliği belirsiz dronlar bu kez Fransa semalarında görüldü.

İSTİHBARAT EĞİTİM MERKEZİ ÜSSÜNDE GÖRÜLDÜ

Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, geçen ay içerisinde 3 farklı gece Fransız askeri istihbarat üssünün üzerinde şüpheli insansız hava araçlarının uçtuğu ve bunun ülkedeki hassas bölgelere yönelik son muhtemel ihlallerden biri olduğu kaydedildi. Savcılığın, Atlantik kıyısındaki bir nükleer denizaltı üssü üzerinde uçtuğu şüphelenilen insansız dronlara yönelik soruşturma başlattığı aktarılan açıklamada, ilk dronun 26 Kasım'da Fransa'nın kuzeyinde bulunan ve istihbarat eğitim merkezi olan Creil askeri üssünde görüldüğü belirtildi.

MÜDAHALE EDİLDİ

26 Kasım'da görülen dronlara müdahale edildiği bildirilirken ancak dronların etkisiz hale getirilip getirilmediği veya sadece engellenip engellenmediği belirtilmedi. İnsansız hava araçlarının bölgede uzaklaşmasının ardından özel bir helikopterin bölgeye geldiği kaydedilen açıklamada, 28 ve 30 Kasım'da gece saatlerinde bölgede bazı cisimler tespit edildiği ancak zorlu hava şartları nedeniyle bunların dron mu yoksa ticari uçak mı olduğunun belirlenemediği kaydedildi.

RUSYA HEDEFTE

Çoğunlukla kaynağı bilinmeyen dron uçuşları, son birkaç aydır Avrupa hava sahasını ihlal ediyor. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, bu ihlalleri "hibrit savaş" olarak nitelendirirken Rusya, bu suçlamaları düzenli olarak reddediyor.