Fransa Cumhurbaşkanı Macron, kabinede değişikliğe gitti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimlerin ardından kabinede değişikliğe giderek adı tecavüz iddialarına karışan Yaşlılar, Engelliler ve Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Damien Abad'ı görevden alarak yerine Fransız Kızılhaç Müdürü Jean-Christophe Combe'yi getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genel seçimlerin ardından bakanlar kurulunda değişikliğe gitti. Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Dışişleri Bakanı Catherine Colonna görevine devam ederken, Macron, adı tecavüz iddialarına karışan Yaşlılar, Engelliler ve Sosyal Dayanışmadan Sorumlu Bakan olarak görev yapan Damien Abad'ın görevden alınması yönündeki baskılara daha fazla dayanamadı. Görevden alınan Abad'ın yerine Fransız Kızılhaç Müdürü Jean-Christophe Combe getirildi. Avrupa Bakanlığı görevine Francois Hollande döneminde ekonomi alanında danışmanlık yapan Laurence Boone getirildi. Brigitte Bourguignon yerine François Braun Sağlık Bakanı olarak görevlendirilirken, eski Başbakan Edouard Philippe'ye yakınlığı ile tanınan Christophe Bechu Çevre Bakanlığı görevine getirildi.

(Tansu Sarıtaylı - İHA)

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