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Fox News, Trump ve Harris'i İkinci Canlı Yayın Düellosuna Davet Etti

Fox News, Trump ve Harris'i İkinci Canlı Yayın Düellosuna Davet Etti
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ABD'nin önde gelen haber kanalı Fox News, Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris'i 24 ya da 27 Ekim tarihlerinde yapılacak ikinci canlı yayın düellosuna davet etti. Bu düellonun, her adaya kapanış argümanlarını sunma fırsatı vereceği belirtildi.

ABD merkezli Fox News kanalı, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i ikinci canlı yayın düellosuna davet etti.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimine sayılı günler kala ABD merkezli Fox News kanalı, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'i 24 ya da 27 Ekim tarihlerinde yapılacak ikinci canlı yayın düellosuna davet etti. Fox News, ikinci bir canlı yayın düellosunun "her adaya kapanış argümanlarını sunma fırsatı vereceğini" aktardı.

Trump ve Harris, daha önce 10 Eylül'de ABC News tarafından Philadelphia'da gerçekleştirilen canlı yayın düellosunda karşı karşıya gelmişti. Trump, seçimlerden önce başka bir canlı yayın düellosu olmayacağını söylemişti.

Trump ve Harris, henüz söz konusu teklifle ilgili açıklama yapmadı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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