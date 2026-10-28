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Fon Koordinasyon Kurulu'nun 8'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı