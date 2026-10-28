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Fon Koordinasyon Kurulu’nun 8’inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

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Fon Koordinasyon Kurulu’nun 8’inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Fon Koordinasyon Kurulu'nun 8'inci toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıkların ilgili kurum ve kuruluşlarından yetkililerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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