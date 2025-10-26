Foça'daki Selin Yaraları Sarılıyor

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Foça ilçesindeki selin yaralarının sarıldığını belirterek, "Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir." ifadesini kullandı.

İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça'da 23 Ekim günü etkili olan şiddetli yağışın yaşamı olumsuz etkilediğini, ilçeye kısa sürede olağanüstü miktarda yağış düştüğünü anımsattı.

Foça'da yüzlerce ihbara ekiplerin anında müdahale ettiğini, yaraların hızla sarıldığını vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"Mahsur kalan vatandaşlarımız kurtarıldı. AFAD Başkanımız, İzmir Valimiz ve ilgili tüm kurumlarımız ilk andan itibaren sahadaydı. Yüzlerce personel ve araç Foça için seferber oldu. Temizlik ve hasar tespit çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı, destek ödemeleri başladı. Bu sürecin başından itibaren koordinasyonu yürüten İçişleri Bakanlığımıza, AFAD Başkanlığımıza, İzmir Valiliğimize ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize gönülden teşekkür ediyorum. Devletimiz güçlüdür, Foça yalnız değildir."