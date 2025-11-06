Haberler

Erdoğan'dan CHP Liderine Sert Yanıt

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e) Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Eşini yere yatırıp defalarca bıçakladı, vatandaşlar güçlükle durdurabildi

Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Manifest davasında yeni karar: İmza zorunluluğu kaldırıldı

Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarın iple çektiği maça yetişiyor! İlkay Gündoğan'ın dönüş tarihi belli oldu

Taş ocağındaki göçükten kahreden haber! İşçinin cansız olma ihtimali kalmadı

Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı

Cengiz Ünder'in sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı olay oldu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

