Erdoğan'dan CHP Liderine Sert Yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dün Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın hezeyanlarını hem kendi partisi hem de ülkemiz siyaseti adına inanın hicap duyarak takip ettim. Konuşan Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanı mı yoksa ayarları bozulmuş, hakaret otomatı mı maalesef belli değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e) Ortada, üzülerek söylüyorum, zihniyle dili arasındaki bağı tamamen kopmuş, ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı bir şahıs var.