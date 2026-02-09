FKÖ Ulusal Konseyi: İsrail kabinesi Batı Şeria'da yeni sömürgeci dayatmalar peşinde

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh, İsrail güvenlik kabinesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi karar almasını "ırkçı ve tehlikeli" olarak niteleyerek kınadı.

Fettuh, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak planını sürdürdüğünü ve yaklaşan seçimler öncesinde sahada yeni "sömürgeci gerçeklikler" dayatmaya çalıştığını belirtti.

Bu adımların uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu vurgulayan Fettuh, kararların 1997 tarihli El Halil Anlaşması başta olmak üzere imzalanan anlaşmaları da kasıtlı şekilde geçersiz kıldığını kaydetti.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh, söz konusu kararların "sömürgeci tasfiye politikasında eşi benzeri görülmemiş bir tırmanış" anlamına geldiğini ve Filistin halkının tarihi ile hukuki haklarına doğrudan saldırı niteliği taşıdığını belirtti.

Fettuh ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde ruhsat ve inşaat yetkilerinin Filistin belediyesinden alınarak İsrail ordusuna bağlı "Sivil İdare"ye devredilmesinin kararlaştırılmasının fiili ilhak yönünde tehlikeli bir adım olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan Fettuh, İsrail'in ihlallerinin durdurulması ve hesap verilmesi için acil harekete geçilmesini istedi.

Batı Şeria'da 3 milyon Filistinli, İsrail işgali altında askeri yönetimde yaşıyor

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da yaklaşık 3 milyon Filistinli, İsrail askeri yönetimi altında yaşıyor.

Buna karşın, uluslararası hukuka aykırı şekilde Filistin toprakları üzerine inşa edilen 365 Yahudi yerleşiminde 500 binden fazla İsrailli yerleşimci, İsrail yasalarına tabi şekilde hayatını sürdürüyor.

Toprakları ve tarım arazileri İsrail yönetimi ve Yahudi yerleşimciler tarafından gasbedilen Filistinliler, İsrail ordusu ve ordu tarafından korunan yerleşimcilerin saldırılarının giderek arttığı şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

Tel Aviv yönetimi, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik açılan soruşturmalar ve az sayıda tutuklamanın ardından Yahudi çetelere mensup saldırganlara yeterli ceza verilmemesi nedeniyle eleştiriliyor.

İsrail'de özellikle yerleşimcilerin desteklediği aşırı sağ partiler, uzun süredir Batı Şeria'nın uluslararası hukuka aykırı biçimde ilhak edilmesini savunuyor.