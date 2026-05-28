Finlandiya, Rus Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, hava sahası ihlali nedeniyle Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'nin bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Finlandiya ve Rusya arasında gerilim yükseldi. Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin hava sahasını ihlal ettiği değerlendirilen Rus askeri uçağına ilişkin açıklama talep etmek üzere Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi'nin bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Uçağın dün fırtınadan kaçtığı sırada Finlandiya hava sahasını ihlal etmiş olabileceği ifade edildi. - HELSİNKİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı