Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb: Filistin Devletinin Tanınmasını Destekleyebilirim

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, hükümetin Filistin devletinin tanınmasını içeren bir öneri sunması durumunda planı onaylamaya hazır olduğunu belirtti.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Cumhurbaşkanı Stubb, "Hem İsrailliler hem de Filistinliler çok uzun zamandır çok fazla acı çekiyor. İsrail'de şiddet tehdidi gerçek. Hamas, birçok terör örgütü ve birçok devlet hala İsrail'in varlığını kabul etmiyor. Aynı zamanda Gazze'deki durum insanlık dışı. Çocuklar gıda yardımı ulaşmadığı için açlıktan ölüyor. Yiyecek arayan siviller vuruluyor. Uzun vadeli bir çözüme, iki devletli modele dayalı bir barışa ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

"Filistin devletinin tanınması yönünde öneri gelirse onaylamaya hazırım"

Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Filistin devletini tanımaya yönelik planlarını hatırlatan Stubb, "Eğer Finlandiya Filistin'i tanırsa biz de kendi eylemlerimizle barışı teşvik etmiş olacağız. Aynı zamanda henüz İsrail'i tanımamış Arap ülkelerinin de İsrail'i tanıması önemlidir" dedi.

Stubb, "Bir devletin tanınması cumhurbaşkanının kararıdır, ancak hükümetin teklifi üzerine olmalıdır. Filistin devletinin tanınması yönünde bir teklif gelirse kabul etmeye hazırım. Öneriyi yapıp yapmayacağı hükümetin kararı. Finlerin Filistin'in tanınması konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu ve endişeler bulunduğunu anlıyorum. Filistin de dahil olmak üzere dış politika konusunda açık, dürüst ve objektif tartışmaları teşvik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Fin Partisi ve Hristiyan Demokratlar, Filistin devletinin tanınmasına karşı çıkıyor. Fransa ve Kanada başta olmak üzere birçok ülke, eylül ayında yapılacak 80. BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacağını duyurmuştu. - HELSİNKİ