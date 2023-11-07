Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi Sultanahmet'te Oturma Eylemine Devam Ediyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı oturma eylemi 7'nci gününde devam ediyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye kadınlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getiriyor.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifinin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sultanahmet Meydanı'nda başlattığı 15 günlük sessiz oturma eylemi 7'nci gününde devam ediyor.

Çeşitli sivil toplum kuruluşuna üye çok sayıda kadın, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Sultanahmet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kadınlar, ellerinde "Gazze'de soykırım var", "Çocuklar katlediliyor" ve "Filistin'e destek için sen de 5 dakika otur" yazılı Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice dövizler taşıdı.

Oturma eyleminde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Gazze'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

"Her ülkeden insanlar var"

15 Temmuz Derneği Kadın Aile Komisyonu Başkanı Ayşe Arslantürk, AA muhabirine, çok sayıda sivil toplum kuruluşunun eyleme destek verdiğini ve Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi çatısı altında toplandıklarını söyledi.

Bugün eylemde 15 Temmuz Derneği ile Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) nöbeti devraldığını belirten Arslantürk, şöyle devam etti:

"Alanda sadece Türk ve Filistin bayrakları var. Hiçbir derneğin amblemi, logosu yok. Beraber alanda bulunduk ve hizmet ettik. Bir yerde, bir davada birleşmiş olmamız olayın güzel taraflarından biri. Her ülkeden insanlar var. Filistin bayrağını alıp, 5 dakika bekliyor. Bence bir farkındalık oluşturduk. 'Türkiye Türkiye'den ibaret değil.' diye bir söz var. Onu biz bu alanda göstermiş olduk."

Arslantürk, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sürdüğünü kaydederek, "Bir kadın, bir anne olarak ellerini vicdanlarına koyup düşünmelerini istiyorum. Oradaki o çocukların görüntülerini içimiz kan ağlayarak seyrediyoruz." dedi.

TÜGVA İstanbul İl Başkan Yardımcısı Esra Arslantürk de Türkiye'nin gençleri olarak Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için burada bulunduklarını söyledi.

Esra Arslantürk, sessiz bir oturma eylemi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Biz barışın tarafındayız. İsrail'in yaptığı soykırımın karşısında olduğumuzu göstermek için buradayız. Filistinli kadınlara ve çocuklara destek veriyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz şehidi Acıbadem Mahallesi Muhtarı Mete Sertbaş'ın eşi Rahşan Sertbaş ise Gazze için, orada katledilen bebekler, çocuklar ve kadınlar için buraya geldiklerini kaydetti.

Sertbaş, Müslüman ülkelerin bu konuda duyarlı olmasını istediğini ifade ederek, seslerini duyurmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül de eyleme destek verdi. Gül, kadınlarla sohbet ederek, desteklerini iletti.

Eylem, 15 Kasım'a kadar her gün 12.00-19.00 saatlerinde yapılacak.