Filistinli Kadınlar İsrail Saldırılarını Protesto Ediyor

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Eminönü Meydanı'nda üç günlük oturma eylemi başlattı.

39 sivil toplum kuruluşuna üye kadınlar, ellerindeki Türkiye ve Filistin bayraklarıyla, İsrail'e tepkilerini dile getirmek için Eminönü Meydanı'nda toplandı.

Oturma eylemi başlatan kadınlara destek veren Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, İsrail'in Gazze'de, hastanelerde, okullarda masum insanları, kadınları ve çocukları hedef alarak öldürdüğünü, bunun 75 yıldır devam ettiğini ve hiçbir bahanesi olamayacağını söyledi.

İsrail'in masum bir halka adeta Nazi zulmünü yaşattığını ifade eden Bayraktar, İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek insanların evlerini ellerinden aldığını, eğitim, sağlık, seyahat, inanç özgürlüğü gibi her türlü haklarını gasbettiğini kaydetti.

Bayraktar, İsrail'in yaptıklarının hiçbir bahanesi olamayacağını, bunların evrensel sözleşmelerde ve Cenevre Sözleşmesi'nde savaş suçu olarak belirtildiğini ifade etti.

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde kadın sivil toplum kuruluşlarıyla beraber toplandıklarını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"Batı'da yaygın olarak Müslüman coğrafyaların kadın hakları söylemi üzerinden hedef alındığını görürüz. Türkiye'de masumları hedef alan PKK'lı terörist kadınların özgürlük savaşçıları olarak yüceltildiğini görürüz. Gözümüzün önünde Filistin'de yıllardır ağır silahlı İsrail askerlerinin karşısında çıplak elleriyle, kocaman yürekleriyle El-Aksa'yı korumaya çalışıp, evlerini, İsrail tarafından öldürülen bebeklerini korumaya çalışan, bütün zorluklar karşısında dimdik ayakta durabilen o kahraman Filistinli kadınları görmezler. Haklarını konuşmazlar. Bizler bugün Türkiye'deki kadın sivil toplum kuruluşları olarak Filistinli kadınların, çocukların ve Filistin'in yanında olduğumuzu haykırmak için buradayız. Tüm insanlığı da bu trajediye karşı seslerini yükseltmeye çağırıyoruz."

"4 bine yakın kişi öldürüldü"

Mavi Marmara Derneği Kadın Kolları Başkanı Hatice Karasakız da sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri ve anneler olarak, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde 14 gündür sürdürdüğü katliama "dur" demek için toplandıklarını, kendileriyle aynı duyguları paylaşan insanları harekete geçmeye davet ettiklerini söyledi.

Gazze'de okulların, ibadethanelerin, camilerin, hastanelerin vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işlendiğini aktaran Karasakız, İsrail yönetiminin, askerlerine yargılanmayacaklarının güvencesini vererek bunun yolunu açtığını ifade etti.

Karasakız, "Filistin'den her geçen dakika acı haberler alıyoruz. Şu ana kadar işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda binden fazlası çocuk olmak üzere 4 bine yakın kişi öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'inin kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu, bombalanan bina enkazında kalan 1300 kişiden haber alınamadığını, bunlardan 600'ünün yine çocuklardan oluştuğunu açıkladı." diye konuştu.

Türkiye ve dünyadaki sivil toplum kuruluşlarını, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımı durdurmak için harekete geçmeye davet ettiklerini vurgulayan Karasakız, pazar gecesine kadar oturma eylemine devam edeceklerini kaydetti.

Filistinli Kadınlar Topluluğu Başkanı Ela Abdülkadir de Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in vahşice yaptığı saldırıları kınadıklarını, Filistin dayanışması için Arap ülkelerini ve tüm dünyayı dayanışmaya çağırdıklarını söyledi.

Oturma eylemine katılanlardan Hümeyra Zeyrek ise dili, dini, ırkı ne olursa olsun dünyadaki tüm insanları çocuk katliamcılarına karşı aynı safta olmaya davet ettiklerini kaydetti.

Bu arada, oturma eylemine katılan kadınların zaman zaman duygulanarak gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.